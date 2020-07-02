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02 Temmuz 2020, Perşembe
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müjdesi

Marcao müjdesi

'da güzel gelişmeler de var. tamamlanan 'nun maçında oynaması bekleniyor.

'da güzel gelişmeler de var. tamamlanan 'nun maçında oynaması bekleniyor. Kendisini iyi hisseden defans oyuncusu maç gününe kadar test edilecek. Ayrıca Mariano ile 'ın cezası bitti. ise yine oynayamayacak.
  1. 2.7.2020
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