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02 Temmuz 2020, Perşembe
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En büyük problem

En büyük problem Mbaye Diagne

'a bonuslarla birlikte 13 milyon euro karşılığında olan ve yıllık 2.35 milyon euro net ücret kazanan , disiplinsiz tavırları sebebiyle Brugge'de kalmıştı. 8 aydır futboldan uzak olan 'yi hiçbir kulüp transfer etmeye sıcak bakmıyor.

'a bonuslarla birlikte 13 milyon euro karşılığında olan ve yıllık 2.35 milyon euro net ücret kazanan , disiplinsiz tavırları sebebiyle Brugge'de kalmıştı. 8 aydır futboldan uzak olan hiçbir kulüp transfer etmeye sıcak bakmıyor. Diagne'nin yeniden Galatasaray forması giymesi zor görünüyor ve iki tarafı memnun edecek çözüm aranıyor. Ayrıca yine kadroda düşünülmeyen Babel'in de 2 yıllık anlaşması var.
  1. 2.7.2020
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