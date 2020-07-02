En büyük problem Mbaye Diagne
Galatasaray'a bonuslarla birlikte 13 milyon euro karşılığında transfer olan ve yıllık 2.35 milyon euro net ücret kazanan Mbaye Diagne, disiplinsiz tavırları sebebiyle Brugge'de kadro dışı kalmıştı. Yaklaşık 8 aydır futboldan uzak olan Senegalli'yi hiçbir kulüp transfer etmeye sıcak bakmıyor.
- 2.7.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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