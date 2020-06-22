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22 Haziran 2020, Pazartesi
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'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Mustafa Cengiz'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Süper Lig ekiplerinden 'ın Başkanı yakın zamanda hastalığı sebebi ile bir operasyon geçirmişti. Ameliyat olan Cengiz, hastalığı süresince kendisine ilgi gösteren Başkan 'a özel bir teşekkür etti.

Başkanı hastalığı süresince kendisiyle özel olarak ilgilenen Başkan 'a teşekkür etti.

Mustafa Cengiz: Hastalığım sürecinde beni devamlı arayan ve doktorlarla süreci izleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir insanla, bir camianın temsilcisiyle böylesine ilgilenen bir insan gördüm.

  1. 23.06.2020
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