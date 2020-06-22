Mustafa Cengiz'den Başkan Erdoğan'a teşekkür

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz hastalığı süresince kendisiyle özel olarak ilgilenen Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.



Mustafa Cengiz: Hastalığım sürecinde beni devamlı arayan ve doktorlarla süreci izleyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a özel bir teşekkür etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir insanla, bir camianın temsilcisiyle böylesine ilgilenen bir insan gördüm.