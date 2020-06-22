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22 Haziran 2020, Pazartesi
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unutulmadı

Mondi unutulmadı

G.Saray, eski kalecilerinden 'un doğum gününü kutladı.

G.Saray, eski kalecilerinden 'un doğum gününü kutladı. Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından "Bugün, unutulmaz kalecilerimizden 'un 49. . İyi ki doğdun " mesajı paylaşıldı.

  1. 22.6.2020
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