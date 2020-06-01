Israel Puerto'dan Galatasaray'ın stadına övgü!

Polonya Ligi ekiplerinden Slask Wroclaw'ın İspanyol futbolcusu Israel Puerto, Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Türk Telekom Stadyumu'ndan çok etkilendiğini söyledi.

Huelva24'te yer alan habere göre Türkiye'de 2013 yılında düzenlenen FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası organizasyonunda İspanya Milli Takımı formasını terleten ve Türk Telekom Stadı'nda Gana'ya karşı oynadıkları mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, en çok etkilendiği stadyumlar sorusuna şu yanıtı verdi:

Tanrıya şükürler olsun ki Galatasaray'ınki gibi çok güzel stadyumlarda oynama şansı bulabildim. Kariyerimde en çok etkilendiğim stat ise Huelva'nın Nuevo Colombino Stadyumu diyebilirim.