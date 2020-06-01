Israel Puerto'dan Galatasaray'ın stadına övgü! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray İspanyol futbolcudan itiraf! "Çok şükür ki G.Saray'ın stadında oynadım"

'dan 'ın stadına övgü!

Israel Puerto'dan Galatasaray'ın stadına övgü!

Polonya Ligi takımlarından 'da forma giyen İspanyol futbolcu , 'ın stadyumuna övgüler yağdırdı. 2013 20 Yaş Altı 'nda İspanya Milli Takımı ile 'da maça çıkan Puerto, "Çok şükür ki Galatasaray'ın stadında oynama şansım oldu" dedi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Polonya Ligi ekiplerinden 'ın İspanyol futbolcusu , 'ın iç saha maçlarını oynadığı Stadyumu'ndan çok etkilendiğini söyledi.

Huelva24'te yer alan habere göre 'de 2013 yılında düzenlenen 20 Yaş Altı organizasyonunda İspanya Milli Takımı formasını terleten ve Türk Telekom Stadı'nda Gana'ya karşı oynadıkları mücadelede forma giyen 26 yaşındaki oyuncu, en çok etkilendiği stadyumlar sorusuna şu yanıtı verdi:

Tanrıya şükürler olsun ki Galatasaray'ınki gibi çok güzel stadyumlarda oynama şansı bulabildim. Kariyerimde en çok etkilendiğim stat ise Huelva'nın Nuevo Colombino Stadyumu diyebilirim.

  1. 01.06.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Israel Puerto'dan Galatasaray'ın stadına övgü! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA