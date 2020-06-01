Bratu'dan Galatasaray'a transfer önerisi: Çok uygun!
Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Rumen futbolcu Razvan Marin hakkında, sarı kırmızılıların eski futbolcusu Bratu konuştu. Marin hakkında övgü dolu sözler sarfeden Bratu, sarı kırmızılıların transfer girişimine dair "Çok uygun!" yorumunu yaptı. İşte o ifadeler... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
1 Haziran 2020 Pazartesi 12:21
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu belirtilen Razvan Marin ile ilgili sarı kırmızılıların eski yıldızı konuştu...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Rumen futbolunun önemli isimlerinden biri olarak addedilen Galatasaraylı eski yıldız Bratu, sarı kırmızılıların 'Razvan Marin' transferini değerlendirdi.
Bu girişime dair övgü dolu sözler sarfeden Bratu, gerek Galatasaray camiası, gerekse taraftarının yapısına ilişkin önemli bilgiler verdi.
Romanya'da yayın yapan prosport.ro adlı internet sitesine konuşan Bratu'nun, Razvan Marin girişimine dair yaptığı konuşma şu şekilde oldu;
"Galatasaray, Razvan Marin için doğru seçim. Bu çok büyük bir sorumluluk çünkü Galatasaray'da, kişilikleriyle ön plana çıkan çok Rumen vardı.