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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Onyekuru transferinde flaş gelişme! Oyuncu + para

transferinde flaş gelişme! Oyuncu + para

Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme! Oyuncu + para

transferinde son dakika... Sezonun sona ermesinin ardından kulübü Monaco'ya dönecek yıldız futbolcuyu kadrosunda tutmak istiyor. Öte yandan Yunan ekibi da, Fransız kulübüne oyuncu için teklif sunmaya hazırlanıyor! İşte o teklif... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'ın kiralık yıldızı 'da flaş gelişme... Sarı kırmızılı kulübün sezonun sona ermesiyle beraber yeniden Monaco ile anlaşmak için masaya oturmayı beklediği Nijeryalı futbolcu için Yunan ekibi atağa geçiyor.

Pagenews.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Henry Onyekuru Olimpiakos için 1 numaralı seçenek konumunda. Bu özel oyuncu için Olimpiakos patronu (başkanı), haklarının %100'ünü (bonservisini) alınmasını emretti.

Monaco'nun halihazırda listesinde bulunan Onyekuru'dan kurtulmak istediği biliniyor. Ancak bu kez tekrar kiralamamak, sadece satmak istiyorlar. Aradaki tek sorun istenen bonservis miktarı çünkü bu miktar, Yunan devi için çok büyük.

Yeni bir teklif planı yapan Olimpiakos, Ruben Semedo artık birkaç milyon euroya transferi sonlandırmayı hedefliyor. Olimpiakos, aynı zamanda Monaco'nun bir merkez savunmaya ihtiyacı olduğunu biliyor ve Semedo'yu da göndermek istiyor. İlk görüşmeler yapıldı ancak müzakereler devam ediyor."

  1. 01.06.2020
  2. Güncelleme: 01.06.2020 10:45
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