Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme! Oyuncu + para

Galatasaray'ın kiralık yıldızı Henry Onyekuru'da flaş gelişme... Sarı kırmızılı kulübün sezonun sona ermesiyle beraber yeniden Monaco ile anlaşmak için masaya oturmayı beklediği Nijeryalı futbolcu için Yunan ekibi Olimpiakos atağa geçiyor.

Pagenews.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;

"Henry Onyekuru Olimpiakos için 1 numaralı seçenek konumunda. Bu özel oyuncu için Olimpiakos patronu (başkanı), haklarının %100'ünü (bonservisini) alınmasını emretti.

Monaco'nun halihazırda transfer listesinde bulunan Onyekuru'dan kurtulmak istediği biliniyor. Ancak bu kez tekrar kiralamamak, sadece satmak istiyorlar. Aradaki tek sorun istenen bonservis miktarı çünkü bu miktar, Yunan devi için çok büyük.

Yeni bir teklif planı yapan Olimpiakos, Ruben Semedo artık birkaç milyon euroya transferi sonlandırmayı hedefliyor. Olimpiakos, aynı zamanda Monaco'nun bir merkez savunmaya ihtiyacı olduğunu biliyor ve Semedo'yu da göndermek istiyor. İlk görüşmeler yapıldı ancak müzakereler devam ediyor."