Henry Onyekuru transferinde flaş gelişme! Oyuncu + para
Henry Onyekuru transferinde son dakika... Sezonun sona ermesinin ardından kulübü Monaco'ya dönecek yıldız futbolcuyu Galatasaray kadrosunda tutmak istiyor. Öte yandan Yunan ekibi Olimpiakos da, Fransız kulübüne oyuncu için teklif sunmaya hazırlanıyor! İşte o teklif... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'ın kiralık yıldızı Henry Onyekuru'da flaş gelişme... Sarı kırmızılı kulübün sezonun sona ermesiyle beraber yeniden Monaco ile anlaşmak için masaya oturmayı beklediği Nijeryalı futbolcu için Yunan ekibi Olimpiakos atağa geçiyor.
Pagenews.gr adlı internet sitesinin konu ile ilgili okuyucularına aktardığı bilgiler şu şekilde;
"Henry Onyekuru Olimpiakos için 1 numaralı seçenek konumunda. Bu özel oyuncu için Olimpiakos patronu (başkanı), haklarının %100'ünü (bonservisini) alınmasını emretti.
Monaco'nun halihazırda transfer listesinde bulunan Onyekuru'dan kurtulmak istediği biliniyor. Ancak bu kez tekrar kiralamamak, sadece satmak istiyorlar. Aradaki tek sorun istenen bonservis miktarı çünkü bu miktar, Yunan devi için çok büyük.
Yeni bir teklif planı yapan Olimpiakos, Ruben Semedo artık birkaç milyon euroya transferi sonlandırmayı hedefliyor. Olimpiakos, aynı zamanda Monaco'nun bir merkez savunmaya ihtiyacı olduğunu biliyor ve Semedo'yu da göndermek istiyor. İlk görüşmeler yapıldı ancak müzakereler devam ediyor."
- 01.06.2020
- Güncelleme: 01.06.2020 10:45
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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