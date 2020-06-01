Fatih Terim devreye girdi! 3 milli yıldız Galatasaray'a
Corona virüsü salgını sonrası bütçede küçülmeye giden ve transferde yerli futbolculara yönelen Galatasaray, bombayı patlamaya hazırlanıyor. 3 milli yıldızı gözüne kestiren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim bizzat devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri
1 Haziran 2020 Pazartesi 06:47
Güncelleme: 01.06.2020 06:47
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Hem takım ruhunu yakalayabilmek hem de maaş bütçesini düşürebilmek adına yeni sezon planlamasında önceliği yerli futbolculara veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Sivasspor'un başarılı futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılılar şimdi de 3 milli yıldız için harekete geçti.
Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer listesini hazırlayan Fatih Terim; Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın ismini yönetime verdi.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ
Takvim'in haberine göre; Yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı.
HEDEF İKİ YILDIZI KİRALAMAK
Cimbom, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak.