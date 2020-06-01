Fatih Terim devreye girdi! 3 milli yıldız Galatasaray'a - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
01 Haziran 2020, Pazartesi
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Fatih Terim devreye girdi! 3 milli yıldız Galatasaray'a

Corona virüsü salgını sonrası bütçede küçülmeye giden ve transferde yerli futbolculara yönelen Galatasaray, bombayı patlamaya hazırlanıyor. 3 milli yıldızı gözüne kestiren sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim bizzat devreye girdi. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

1 Haziran 2020 Pazartesi 06:47 Güncelleme: 01.06.2020 06:47
Fatih Terim devreye girdi! 3 milli yıldız Galatasaray'a

Hem takım ruhunu yakalayabilmek hem de maaş bütçesini düşürebilmek adına yeni sezon planlamasında önceliği yerli futbolculara veren Galatasaray'da çalışmalar sürüyor.

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Fatih Terim devreye girdi! 3 milli yıldız Galatasaray'a

Sivasspor'un başarılı futbolcuları Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la büyük oranda anlaşan sarı-kırmızılılar şimdi de 3 milli yıldız için harekete geçti.

Fatih Terim devreye girdi! 3 milli yıldız Galatasaray'a

Corona virüsü salgını nedeniyle Süper Lig'e verilen arada transfer listesini hazırlayan Fatih Terim; Enes Ünal, Nuri Şahin ve Umut Meraş'ın ismini yönetime verdi.

Fatih Terim devreye girdi! 3 milli yıldız Galatasaray'a

MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ

Takvim'in haberine göre; Yönetim hemen çalışmalara başladı. Sarı-kırmızılılar, Werder Bremen ile sözleşmesi bitecek olan Nuri Şahin'in menajeriyle temasa geçerek ilk görüşmeyi yaptı.

Fatih Terim devreye girdi! 3 milli yıldız Galatasaray'a

HEDEF İKİ YILDIZI KİRALAMAK

Cimbom, Enes Ünal ve Umut Meraş için de kiralama formülünü devreye sokmayı hedefliyor. Hem Villarreal hem de Le Havre ile pazarlıklar kısa sürede başlayacak.

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