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01 Haziran 2020, Pazartesi
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Haberler Galatasaray Eski Galatasaraylı emekliliğini resmen duyurdu!

Eski Galatasaraylı parkeye veda etti!

Eski Galatasaraylı Milan Macvan parkeye veda etti!

2012-2014 dönemlerinde 'ın da formasını giyen Sırp basketbolcu yaşadığı diz sakatlarından dolayı 30 yaşında basketbolu bıraktığını duyurdu.

Bir dönem 'da forma giyen Sırp basketbolcu , diz sakatlıklarından dolayı 30 yaşında basketbolu bıraktığını açıkladı.
Sırbistan eski kaptanı Milan Macvan basketbolu bırakma kararı aldı. Bu kararını sosyal medya hesabından açıklayan Macvan, yaşadığı diz sakatlıklarından dolayı profesyonel oyunculuk kariyerini sonlandırdığı belirterek, kendisine katkılarda bulunan antrenörlere, takım arkadaşlarına ve taraftara teşekkür etti. Çocukluk hayalini gerçekleştirdiğini ifade eden 30 yaşındaki basketbolcu, bundan sonraki kariyerinde de basketbolun içinde olacağını söyledi.

Milan Macvan, kariyerinde Hemofarm, , Partizan, Galatasaray, EA7 ve Bayern Munih formalarıyla mücadele etti. Macvan ayrıca Galatasaray ile 2012-2013 sezonunda ligde şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

  1. 01.06.2020
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