Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları çift antrenmanla sürüyor! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Mayıs 2020, Perşembe
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'da Rizespor maçı hazırlıkları çift antrenmanla sürüyor!

Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları çift antrenmanla sürüyor!

, 'in 27. haftasında ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün yönetiminde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

, 2019-2020 Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.

'nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanına genel kuvvet çalışmasıyla başlandı.

Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci idmanına koordinatif ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik taktik oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

  1. 28.05.2020
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