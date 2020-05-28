Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları çift antrenmanla sürüyor!
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Fatih Terim yönetiminde yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı çift antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sabah gerçekleştirilen günün ilk idmanına genel kuvvet çalışmasıyla başlandı.
Daha sonra gruplar halinde pas ve top kapma çalışmaları yapıldı. Ana bölümünde dayanıklılığa yönelik interval koşular üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Günün akşamüstü gerçekleştirilen ikinci idmanına koordinatif ısınmayla başlandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda dayanıklılığa yönelik taktik oyunlar oynandı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.
- 28.05.2020
- Barcelona'dan corona virüsüne özel koruyucu maske! Satışa sunuldu
- Gençlerbirliği hazırlıklarını tamamladı
- Başkan Erdoğan'dan son dakika seyahat yasağı açıklaması! Seyahat yasağı ne zaman kalkacak? Şehirler arası seyahat kalktı mı?
- Başkan Erdoğan yeni normalleşme adımlarını açıkladı! Yeni normalleşme adımları neler? Başkan Erdoğan'ın açıkladığı kararlar neler?
- İtalya Serie A'nın başlama tarihi belli oldu
- Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş itiraf! "Bir gün Galatasaray'a..."
- Altay Bayındır bombası patlıyor! 'Yeni De Gea'
- TFF'nin kararı sonrası tartışma başladı! Hangi takım ne dedi? İşte o sözler...
- Fenerbahçe'yi şoke eden detay! Beşiktaş ve Galatasaray...
- Fenerbahçe'den 6 transfer birden! Almanya'da dev taarruz
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da Rizespor maçı hazırlıkları çift antrenmanla sürüyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.