Galatasaray satmak zorunda
Fas'tan Lions De Atlas, krizin sonuçları olarak Galatasaray'ın iki yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmak zorunda bıraktığını yazdı.
Fas'tan Lions De Atlas, krizin sonuçları olarak Galatasaray'ın iki yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmak zorunda bıraktığını yazdı. Maaşı yüksek olan oyuncuların yaz aylarında İstanbul'dan ayrılacakları belirtildi. Aslan'ın 5'şer milyon euro'ya satmaya istekli olacağı iddia edildi. Galatasaray'ın finansal gereksinimlerini ancak Suudilerin karşılayabileceği kaydedildi.
KULÜPLERİN BORÇLARI İPTAL EDİLDİ
Haberde, Suudi ekiplerinin virüsten kötü etkilenmediği vurgulandı. Prens Salman, 2022 Dünya Kupası'ndan önce ligi cazip tutmak için kulüplerin borçlarını iptal ettiğini açıkladı. Al Hilal ve Al Ittihad'ın Belhanda ve Feghouli için bütçeleri olduğu belirtildi.
- 27.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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