Galatasaray satmak zorunda

Fas'tan Lions De Atlas, krizin sonuçları olarak Galatasaray'ın iki yıldızı Younes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi satmak zorunda bıraktığını yazdı. Maaşı yüksek olan oyuncuların yaz aylarında İstanbul'dan ayrılacakları belirtildi. Aslan'ın 5'şer milyon euro'ya satmaya istekli olacağı iddia edildi. Galatasaray'ın finansal gereksinimlerini ancak Suudilerin karşılayabileceği kaydedildi.

KULÜPLERİN BORÇLARI İPTAL EDİLDİ

Haberde, Suudi ekiplerinin virüsten kötü etkilenmediği vurgulandı. Prens Salman, 2022 Dünya Kupası'ndan önce ligi cazip tutmak için kulüplerin borçlarını iptal ettiğini açıkladı. Al Hilal ve Al Ittihad'ın Belhanda ve Feghouli için bütçeleri olduğu belirtildi.