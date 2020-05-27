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27 Mayıs 2020, Çarşamba
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satmak zorunda

Galatasaray satmak zorunda

Fas'tan Lions De Atlas, krizin sonuçları olarak 'ın iki yıldızı Younes ve 'yi satmak zorunda bıraktığını yazdı.

Fas'tan Lions De Atlas, krizin sonuçları olarak 'ın iki yıldızı Younes ve 'yi satmak zorunda bıraktığını yazdı. Maaşı yüksek olan oyuncuların yaz aylarında 'dan ayrılacakları belirtildi. Aslan'ın 5'şer milyon euro'ya satmaya istekli olacağı iddia edildi. Galatasaray'ın finansal gereksinimlerini ancak Suudilerin karşılayabileceği kaydedildi.

KULÜPLERİN BORÇLARI İPTAL EDİLDİ
Haberde, Suudi ekiplerinin virüsten kötü etkilenmediği vurgulandı. Prens Salman, 2022 Dünya Kupası'ndan önce ligi cazip tutmak için kulüplerin borçlarını iptal ettiğini açıkladı. Al Hilal ve Al Ittihad'ın Belhanda ve Feghouli için bütçeleri olduğu belirtildi.

  1. 27.5.2020
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