Cengiz sevinci
Başkan, hastaneden taburcu oldu. Gülerek çıkan Cengiz, “Her şey kontrol altında” dedi. Camia rahat bir nefes aldı.
UYANIR UYANMAZ YÖNETİMİ TOPLADI!
Zor bir ameliyat gerçekleştirdiklerini belirten Doktor Uğur Türe, Mustafa Cengiz'le sadece tek bir konuda sıkıntı yaşadıklarını söyledi. Türe, "Uyanır uyanmaz Galatasaray yönetim kurulunu topladı. Onu yasakladım. Böyle moralli olması gerekiyor. İnşallah böyle gidecek" dedi.
- 16.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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