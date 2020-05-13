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13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Susma hakkını kullanıyor

Susma hakkını kullanıyor

'nin liglerin 'da başlamasıyla ilgili aldığı karara herkes bir şey söyledi. Tek sessiz kalan ise oldu.

'nın liglerin 'da başlamasıyla ilgili aldığı karara herkes bir şey söyledi. Tek sessiz kalan ise oldu. Fikir almak için kendisini arayanlara, "Herkes konuşuyor zaten" diye cevap veren tecrübeli teknik adam yakın çevresine ise, "Bu ortamda ne diyebilirim ki!.. Ne dersem; başka yerlere çekilecek" diyerek sessiz kalma hakkını kullanmayı seçtiği öğrenildi.
  1. 13.5.2020
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