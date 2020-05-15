Yıldız futbolcu teklifi duyurdu! "Galatasaray..."
Galatasaray'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen Achraf Dari transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Dari, Mısır Ligi ekibi Zamalek, Fransa Ligi takımı Rennes ve Galatasaray'dan teklif aldığını belirterek, "Bu teklifler memnuniyet verici... Zaman ne gösterecek bilmiyorum" diye konuştu.
Fas Ligi'nde Wydad Casablanca'da forma giyen Achraf Dari, Galatasaray'dan transfer teklifi aldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayınında hakkında çıkan transfer iddialarına değinen 21 yaşındaki savunmacı, 3 kulüpten teklif aldığını ifade etti. Ajansspor'un haberine göre Dari, Mısır Ligi ekibi Zamalek, Fransa Ligi takımı Rennes ve Galatasaray'dan teklif aldığını belirterek, "Bu teklifler memnuniyet verici... Zaman ne gösterecek bilmiyorum" diye konuştu.
ARALIK AYINDA SAKATLANDI
İki sezondur takımın değişmez ismi olmayı başaran Dari, altyapısından yetiştiği Wydad'da toplam 56 maça çıktı ve 3 gol 1 asistle oynadı. Aralık ayında sol çapraz bağları yırtılan oyuncunun haziran ayında sahalara dönmesi bekleniyor.
- 15.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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