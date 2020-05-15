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15 Mayıs 2020, Cuma
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Haberler Galatasaray Yıldız futbolcu teklifi duyurdu! "Galatasaray..."

Yıldız futbolcu teklifi duyurdu! "..."

Yıldız futbolcu teklifi duyurdu! "Galatasaray..."

'ın listesinde olduğu iddia edilen transferle ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Dari, Mısır Ligi ekibi Zamalek, Fransa Ligi takımı Rennes ve Galatasaray'dan teklif aldığını belirterek, "Bu teklifler memnuniyet verici... Zaman ne gösterecek bilmiyorum" diye konuştu.

Fas Ligi'nde Wydad Casablanca'da forma giyen , 'dan teklifi aldığını söyledi. Sosyal medya üzerinden katıldığı bir canlı yayınında hakkında çıkan transfer iddialarına değinen 21 yaşındaki savunmacı, 3 kulüpten teklif aldığını ifade etti. Ajansspor'un haberine göre Dari, Mısır Ligi ekibi Zamalek, Fransa Ligi takımı Rennes ve Galatasaray'dan teklif aldığını belirterek, "Bu teklifler memnuniyet verici... Zaman ne gösterecek bilmiyorum" diye konuştu.

ARALIK AYINDA SAKATLANDI

İki sezondur takımın değişmez ismi olmayı başaran Dari, altyapısından yetiştiği Wydad'da toplam 56 maça çıktı ve 3 gol 1 asistle oynadı. Aralık ayında sol çapraz bağları yırtılan oyuncunun haziran ayında sahalara dönmesi bekleniyor.

  1. 15.5.2020
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