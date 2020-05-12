Galatasaray'da imza açıklanıyor! Maicon...
Galatasaray'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların daha önce Suudi ekibi Al Nasr'a kiraladığı Maicon'un, mevcut takımında kalmak istediği belirtilirken, sarı kırmızılı kulübün de transfer bütçesi yaratmak adına oyuncusunu satmak istediği aktarılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Suudi basını konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktarırken, imzanın artık çok yakın olduğunu duyurdu! İşte detaylar.... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Galatasaray'a müjdeli haber artık çok yakın... Suudi basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılı kulüp, Al Nasr yetkilileriyle Maicon konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.
Brezilyalı savunmacıyı satarak transferde elini güçlendirmek isteyen Cimbom için yazılan haber şu şekilde;
"Dr. Safwan al-Suwaiket başkanladığındaki Suudi kulübü Al Nasr, orta saha oyuncusu Petros ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.
Kulüp yönetimi, önümüzdeki saatlerde Petros ile sözleşmenin yenilendiğini açıklayacak.
SIRADA MAICON VAR! İMZA...
Öte yandan Al Nasr yönetimi, Türk kulübü Galatasaray ile görüşmelerinde sona geldi. Bu transfer görüşmesinin nihai karara bağlanması ve Brezilyalı savunmacı Maicon ile yeni bir sözleşme imzalanması artık çok yakın."
- 12.05.2020
- Güncelleme: 12.05.2020 11:00
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'da imza açıklanıyor! Maicon... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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