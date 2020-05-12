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12 Mayıs 2020, Salı
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'da imza açıklanıyor! ...

Galatasaray'da imza açıklanıyor! Maicon...

'da son dakika haberi... Sarı kırmızılıların daha önce Suudi ekibi Al Nasr'a kiraladığı 'un, mevcut takımında kalmak istediği belirtilirken, sarı kırmızılı kulübün de bütçesi yaratmak adına oyuncusunu satmak istediği aktarılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Suudi basını konu ile ilgili önemli bir haberi okuyucularına aktarırken, imzanın artık çok yakın olduğunu duyurdu! İşte detaylar.... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

'a müjdeli haber artık çok yakın... Suudi basınında yer alan bilgilere göre sarı kırmızılı kulüp, Al Nasr yetkilileriyle konusunda anlaşmaya çok yaklaştı.

Brezilyalı savunmacıyı satarak transferde elini güçlendirmek isteyen Cimbom için yazılan haber şu şekilde;

"Dr. Safwan al-Suwaiket başkanladığındaki Suudi kulübü Al Nasr, orta saha oyuncusu Petros ile 2 yıllık sözleşme yeniledi.

Kulüp yönetimi, önümüzdeki saatlerde Petros ile sözleşmenin yenilendiğini açıklayacak.

SIRADA MAICON VAR! İMZA...

Öte yandan Al Nasr yönetimi, Türk kulübü Galatasaray ile görüşmelerinde sona geldi. Bu görüşmesinin nihai karara bağlanması ve Brezilyalı savunmacı Maicon ile yeni bir sözleşme imzalanması artık çok yakın."

  1. 12.05.2020
  2. Güncelleme: 12.05.2020 11:00
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