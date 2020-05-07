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07 Mayıs 2020, Perşembe
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Beni sakatlık yaktı

Beni sakatlık yaktı

'da 1 sezon forma giyen , sakatlıklar dolayısıyla istediği performansı gösteremediğini söyledi.

'da 1 sezon forma giyen , sakatlıklar dolayısıyla istediği performansı gösteremediğini söyledi. Cimbom'da 15 maça çıkan Rumen sol bek, "Galatasaray kariyerim sakatlıklarla başladı. Önce çenemden sakatlandım sonra kaslarım zedelendi. Sakatlıktan çıkıp baskı altında oynamak kolay değildi" yorumunda bulundu.
  1. 7.5.2020
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