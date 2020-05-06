Son dakika: Alvaro Negredo Arabistan’dan resmen ayrılıyor! Galatasaray ve transfer... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
06 Mayıs 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Günün bombası Negredo! Resmen ve Galatasaray...

Alvaro Arabistan’dan resmen ayrılıyor! ve ...

Alvaro Negredo Arabistan’dan resmen ayrılıyor! Galatasaray ve transfer...

'da son dakika gelişmesi... Gelecek sezon Florin Andone ve Mbaye Diagne'ye kadrosunda yer vermeyecek sarı kırmızılılar için Falcao'nun yanına dev bir yardımcı gelebilir. Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Alvaro , Al-Nasr ile sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Öte yandan İspanyol golcünün yeni durağı yeniden Türkiye olabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve 2018-19 sezonunda Al-Nasr'ın yolunu tutan İspanyol golcü Alvado , kulübüyle yollarını ayırıyor.

Emaratalyoum.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

"Al-Nasr futbol kulübü, İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve bu sezon kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Kulüp, Negredo'nun 2 sezon boyunca kendilerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ AMA...

Al Nasr Başkanı, kulübünün İspanyol oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yaptığını ancak bunun reddedildiğini, oyuncunun ayrılmaya karar verdiğini aktardı."

GALATASARAY'A MI?

Öte yandan gelecek sezon Mbaye Diagne'yi kadrosunda düşünmeyen ve Florin Andone'nin de kiralık sözleşmesini uzatmayacak 'da Negredo ismi gündeme gelebilir.

Alvaro Negredo, bu sezon çıktığı 17 müsabakada 8 gol kaydederken 5 asist yaptı ve 1530 dakika sahada kaldı.

  1. 06.05.2020
  2. Güncelleme: 06.05.2020 12:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alvaro Negredo Arabistan’dan resmen ayrılıyor! Galatasaray ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA