Alvaro Negredo Arabistan’dan resmen ayrılıyor! Galatasaray ve transfer...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Gelecek sezon Florin Andone ve Mbaye Diagne'ye kadrosunda yer vermeyecek sarı kırmızılılar için Falcao'nun yanına dev bir yardımcı gelebilir. Arabistan basınında yer alan bilgilere göre Alvaro Negredo, Al-Nasr ile sözleşmesini yenilememe kararı aldı. Öte yandan İspanyol golcünün yeni durağı yeniden Türkiye olabilir! İşte detaylar... (fotomac.com.tr | DIŞ HABERLER)
Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve 2018-19 sezonunda Al-Nasr'ın yolunu tutan İspanyol golcü Alvado Negredo, kulübüyle yollarını ayırıyor.
Emaratalyoum.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;
"Al-Nasr futbol kulübü, İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve bu sezon kulüpten ayrılacağını doğruladı.
Kulüp, Negredo'nun 2 sezon boyunca kendilerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.
YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ AMA...
Al Nasr Başkanı, kulübünün İspanyol oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yaptığını ancak bunun reddedildiğini, oyuncunun ayrılmaya karar verdiğini aktardı."
GALATASARAY'A MI?
Öte yandan gelecek sezon Mbaye Diagne'yi kadrosunda düşünmeyen ve Florin Andone'nin de kiralık sözleşmesini uzatmayacak Galatasaray'da Negredo ismi gündeme gelebilir.
Alvaro Negredo, bu sezon çıktığı 17 müsabakada 8 gol kaydederken 5 asist yaptı ve 1530 dakika sahada kaldı.
- 06.05.2020
- Güncelleme: 06.05.2020 12:48
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Alvaro Negredo Arabistan’dan resmen ayrılıyor! Galatasaray ve transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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