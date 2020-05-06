Alvaro Negredo Arabistan’dan resmen ayrılıyor! Galatasaray ve transfer...

Bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen ve 2018-19 sezonunda Al-Nasr'ın yolunu tutan İspanyol golcü Alvado Negredo, kulübüyle yollarını ayırıyor.

Emaratalyoum.com adlı internet sitesinde konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi;

"Al-Nasr futbol kulübü, İspanyol forvet Alvaro Negredo'nun sözleşmesinin yenilenmeyeceğini ve bu sezon kulüpten ayrılacağını doğruladı.

Kulüp, Negredo'nun 2 sezon boyunca kendilerine verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLDİ AMA...

Al Nasr Başkanı, kulübünün İspanyol oyuncuya yeni bir sözleşme teklifi yaptığını ancak bunun reddedildiğini, oyuncunun ayrılmaya karar verdiğini aktardı."

GALATASARAY'A MI?

Öte yandan gelecek sezon Mbaye Diagne'yi kadrosunda düşünmeyen ve Florin Andone'nin de kiralık sözleşmesini uzatmayacak Galatasaray'da Negredo ismi gündeme gelebilir.

Alvaro Negredo, bu sezon çıktığı 17 müsabakada 8 gol kaydederken 5 asist yaptı ve 1530 dakika sahada kaldı.