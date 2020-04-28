Prekazi tarihi zaferi anlattı: O gol Türkiye içindi - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Nisan 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Prekazi tarihi zaferi anlattı: O gol Türkiye içindi

Prekazi tarihi zaferi anlattı: O gol içindi

Prekazi tarihi zaferi anlattı: O gol Türkiye içindi

'ın efsane futbolcularından Cevat Prekazi, sarı-kırmızılı formayla Monaco'ya attığı golü 31 yıl sonra yeniden anlattı. Prekazi, 33 metreden attığı tarihi golle ilgili, "Monaco'ya attığım gol başka bir olaydı. O gol içindi. Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım" dedi.

, 1989 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi Monaco ile 'nın Köln şehrinde karşı karşıya gelmiş, 90 dakika sonunda aldığı 1-1'lik beraberlikle adını yarı finale yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılı takım adına 33 metreden attığı frikik golüyle tarihe geçen Cevat Prekazi, o gol sonrası hissettiklerini anlattı.

"O GOL TÜRKİYE İÇİNDİ"

Efsane teknik direktör ile birlikte Spor yayınına bağlanan Prekazi, tarihi golle ilgili, "Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım. Yüz bin kere de denesem olmuyor. Hissetmek lazım" dedi.

Prekazi, "Senin için en güzel gol hangisiydi?' diyorlar. Monaco'ya attığım gol, başka bir olaydı. O gol, içindi. belki ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaydı" ifadesini kullandı.

Prekazi: Monaco'ya attığım gol Türkiye içindi

  1. 28.04.2020
  2. Güncelleme: 28.04.2020 22:20
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Prekazi tarihi zaferi anlattı: O gol Türkiye içindi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA