Prekazi tarihi zaferi anlattı: O gol Türkiye içindi
Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevat Prekazi, sarı-kırmızılı formayla Monaco'ya attığı golü 31 yıl sonra yeniden anlattı. Prekazi, 33 metreden attığı tarihi golle ilgili, "Monaco'ya attığım gol başka bir olaydı. O gol Türkiye içindi. Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım" dedi.
Galatasaray, 1989 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi Monaco ile Almanya'nın Köln şehrinde karşı karşıya gelmiş, 90 dakika sonunda aldığı 1-1'lik beraberlikle adını yarı finale yazdırmıştı.
Sarı-kırmızılı takım adına 33 metreden attığı frikik golüyle tarihe geçen Cevat Prekazi, o gol sonrası hissettiklerini anlattı.
"O GOL TÜRKİYE İÇİNDİ"
Efsane teknik direktör Mustafa Denizli ile birlikte TRT Spor yayınına bağlanan Prekazi, tarihi golle ilgili, "Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım. Yüz bin kere de denesem olmuyor. Hissetmek lazım" dedi.
Prekazi, "Senin için en güzel gol hangisiydi?' diyorlar. Monaco'ya attığım gol, başka bir olaydı. O gol, Türkiye içindi. Futbol belki ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaydı" ifadesini kullandı.
- 28.04.2020
- Güncelleme: 28.04.2020 22:20
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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