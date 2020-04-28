Prekazi tarihi zaferi anlattı: O gol Türkiye içindi

Galatasaray, 1989 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek final rövanş maçında Fransız ekibi Monaco ile Almanya'nın Köln şehrinde karşı karşıya gelmiş, 90 dakika sonunda aldığı 1-1'lik beraberlikle adını yarı finale yazdırmıştı.

Sarı-kırmızılı takım adına 33 metreden attığı frikik golüyle tarihe geçen Cevat Prekazi, o gol sonrası hissettiklerini anlattı.

"O GOL TÜRKİYE İÇİNDİ"

Efsane teknik direktör Mustafa Denizli ile birlikte TRT Spor yayınına bağlanan Prekazi, tarihi golle ilgili, "Monaco'ya attığım goldeki vuruşumu bir daha asla yapamadım. Yüz bin kere de denesem olmuyor. Hissetmek lazım" dedi.

Prekazi, "Senin için en güzel gol hangisiydi?' diyorlar. Monaco'ya attığım gol, başka bir olaydı. O gol, Türkiye içindi. Futbol belki ikinci, üçüncü, dördüncü sıradaydı" ifadesini kullandı.