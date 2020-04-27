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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Valentin: Yıkıcı olabilir

Valentin: Yıkıcı olabilir

Almeria’ya kiralanan , ’ya konuştu. Nijeryalı oyuncu “Cesaretimin kırıldığı anlar oldu. Ancak meslektaşlarım mesajları ve çağrılarıyla bana çok yardımcı oldular” dedi. stoper, “Ülkem için çok dua ediyorum, çünkü sonuçlar orada yıkıcı olabilir” ifadesini kullandı.

Almeria'ya kiralanan , 'ya konuştu. Nijeryalı oyuncu "Cesaretimin kırıldığı anlar oldu. Ancak meslektaşlarım mesajları ve çağrılarıyla bana çok yardımcı oldular" dedi. stoper, "Ülkem için çok dua ediyorum, çünkü sonuçlar orada yıkıcı olabilir" ifadesini kullandı.
  1. 27.4.2020
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