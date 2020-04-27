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27 Nisan 2020, Pazartesi
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İndirim çıkmazı!

İndirim çıkmazı!

Yapılan görüşmelerde her oyuncu farklı taleplerde bulundu. Yönetim sıkıntıda...

'da indirim görüşmeleri devam ediyor. Ancak şu ana kadar herhangi bir aşama kaydedilemedi. ve dışında "Evet" diyen yok. Nedeni ise yönetimin sadece ligin oynanmadığı dönem için değil, gelecek sezonu da kapsayan bir indirim talebinde bulunması. Liglerin ertelenme sürecinin devam etmesi durumunda zararın 270 milyon TL'yi bulacağı ortamda yönetim, indirim görüşmelerinde ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yapılan ön görüşmelerde indirim konusunda 6 farklı durum ortaya çıkmış durumda…

KALMAK DA BiR SEÇENEK

Birçok takımından teklif alan Mariano, Galatasaray ile de görüştüğünü açıkladı. 9 yıldır ülkesinden ayrı olduğunu belirten tecrübeli futbolcu, "Ailem artık Brezilya'ya dönmemiz gerektiğini düşünüyor. Ben de ülkeme dönmemin iyi olacağını düşünüyorum. Ancak menajerim Galatasaray ile görüşme haline olduğunu ve sözleşmemin uzatılabileceğini de söyledi" dedi.

ÇOĞU KABUL ETMEDİ

İşte yönetimi düşündüren o tablo:

* Yüzde 30'a kadar olan her türlü indirime sıcak bakanlar: Selçuk İnan, Fernando Muslera
* Futbol oynanmadığı dönemde maaşlarını almak istemeyen ama indirime sıcak bakmayanlar: Lemina, Feghouli, Luyindama
* İndirim değil bonuslardan feragat etmeye sıcak bakan: Falcao
* Sözleşmelerinin uzatılması durumunda indirime sıcak bakanlar: Donk, Ömer, , Emre Akbaba, Onyekuru, Andone
* Gelecek sezon yapılmak istenen maaş indirimine sıcak bakanlar: , Şener, Taylan, , Okan
* İndirime hiç bir şekilde sıcak bakmayanlar: Marcao, Saracchi, Seri, Jimmy Durmaz, Sekidika

  1. 27.4.2020
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