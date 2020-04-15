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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Galatasaray Fatih Terim canlı yayında açıkladı! "Test sonucum..."

canlı yayında açıkladı! "Test sonucum..."

Fatih Terim canlı yayında açıkladı! "Test sonucum..."

Yaklaşık 1 aydır tedavisi gören Teknik Direktörü hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, kendisine yapılan son testlerin sonucunun negatif çıktığını açıkladı.

Teknik Direktörü yaklaşık 1 ay önce corona virüsüne yakalandığını açıklamış ve altına alınmıştı. hesabından bir canlı yayın başlatan Terim, müjdeli haberi duyurdu.

Yapılan son testlerin negatif çıktığını açıklayan tecrübeli antrenör, "Yaklaşık 1 aydır virüsle mücadele ediyorum. Bugün, uzun süren tedavim sonrasında ilk negatif test sonucumu aldığımı buradan duyurmak sizlerle paylaşmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Corona virüsünü atlatan kişilerden alınan kanın tedavide kullanılmasıyla ilgili ise sarı-kırmızılı teknik direktör, "Virüsün tedavisinde fayda sağladığı söylenen plazma bağışı, yani donör olmam için, eğer kıymetli hekimlerimiz kriterleri sağladığını düşünürse, seve seve elimden geleni yapmaya hazırım. İnşallah böylece birkaç insanın hayatına dokunurum, bu da beni çok mutlu eder." dedi.

Son olarak kötü günlerin ülke olarak hep birlikte atlatılacağını dile getiren Fatih Terim, "Belki bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak ancak yeni başlangıçlar için moral olacak. Hiçbir zaman ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi yüksek tutacağız inşallah. Bu ülke, bizler ne badireler atlattık, ülke olarak inşallah bunu da el ele atlatacağız, Hayatta her şeyin yeri doluyor, bir tek şey hariç, o da canımız." şeklinde konuştu.

  1. 15.04.2020
  2. Güncelleme: 15.04.2020 19:36
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