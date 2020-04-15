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15 Nisan 2020, Çarşamba
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Cimbom'a Balotelli müjdesi

Cimbom'a Balotelli müjdesi

Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri 'nın teklifiyle 'ın gündemine gelen konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor.

Brescia'dan ayrılmaya hazırlanan ve menajeri 'nın teklifiyle 'ın gündemine gelen konusunda çarpıcı gelişmeler yaşanıyor. 29 yaşındaki İtalyan santrfor, Galatasaray'ın vermeyi düşündüğü yıllık 1.5 milyon euro garanti parayı kabul etti. Menajer Raiola'nın Şükrü Hanedar'a gönderdiği mesaja göre, bu rakam başarı primleriyle birlikte 4 ile 6 milyon euro arasına kadar çıkabilecek.
  1. 15.4.2020
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