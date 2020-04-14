Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı... - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
14 Nisan 2020, Salı
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Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve teknik direktör Fatih Terim'in de özel olarak forma şansı verdiği Mustafa Kapı, kontratını yenilememiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mustafa Kapı'nın menajeri Necdet Ergezen, konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken, transfer olacağı takımı duyurdu! İşte detaylar...
14 Nisan 2020 Salı 09:43
Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

Galatasaray altyapısında yetişen ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

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Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

Sarı kırmızılı kulübün yetenekli futbolcusu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından sahaya sürülmüş ve Emre Belözoğlu'nun ardından Süper Lig'de en genç forma giyen 2 futbolcu ünvanını kazanarak adını tariha yazdırmıştı.

Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Kapı ile sözleşme yenilemeyen isteyen Galatasaray, şok edici bir cevapla karşılaşmıştı.

Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

Genç yıldız Galatasaray'da forma şansı bulamayacağını ve ilk 11 oyuncusu olmak istediğini iletirken, sarı kırmızılı kulübün kurmayları bunu kabul etmemişti.

Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

Kapı, Galatasaray ile sona eren sözleşmesini uzatmazken, sarı kırmızılılar bildiri yayınlayarak oyuncu ile ilişiğin kesildiği ve kadro dışı kararı alındığını duyurmuştu.

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