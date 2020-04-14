Haberler Galeri Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...

Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve teknik direktör Fatih Terim'in de özel olarak forma şansı verdiği Mustafa Kapı, kontratını yenilememiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mustafa Kapı'nın menajeri Necdet Ergezen, konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken, transfer olacağı takımı duyurdu! İşte detaylar...

14 Nisan 2020 Salı 09:43 BU GALERİYİ PAYLAŞ





