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Transferi duyurdu! Galatasaraylı Mustafa Kapı'nın yeni takımı...
Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi... Sarı kırmızılı kulübün altyapısından yetişen ve teknik direktör Fatih Terim'in de özel olarak forma şansı verdiği Mustafa Kapı, kontratını yenilememiş ve kadro dışı bırakılmıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Mustafa Kapı'nın menajeri Necdet Ergezen, konu ile ilgili açıklamalarda bulunurken, transfer olacağı takımı duyurdu! İşte detaylar...
14 Nisan 2020 Salı 09:43
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Galatasaray altyapısında yetişen ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.
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Sarı kırmızılı kulübün yetenekli futbolcusu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından sahaya sürülmüş ve Emre Belözoğlu'nun ardından Süper Lig'de en genç forma giyen 2 futbolcu ünvanını kazanarak adını tariha yazdırmıştı.
Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Kapı ile sözleşme yenilemeyen isteyen Galatasaray, şok edici bir cevapla karşılaşmıştı.
Genç yıldız Galatasaray'da forma şansı bulamayacağını ve ilk 11 oyuncusu olmak istediğini iletirken, sarı kırmızılı kulübün kurmayları bunu kabul etmemişti.
Kapı, Galatasaray ile sona eren sözleşmesini uzatmazken, sarı kırmızılılar bildiri yayınlayarak oyuncu ile ilişiğin kesildiği ve kadro dışı kararı alındığını duyurmuştu.