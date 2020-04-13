Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı!
Galatasaray Kulübü, yaklaşık 3 hafta corona virüsü tedavisi gören ve bugün taburcu edilen Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı yayınladı.
Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaklaşık 3 hafta önce corona virüsüne yakalanmış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.
21 gün sonunda tedavisi tamamlanan Gümüşdağ, bugün taburcu edilirken, Galatasaray Kulübü'nden bir geçmiş olsun mesajı yayınlandı.
Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.
- 13.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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