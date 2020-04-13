Galatasaray'dan Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun mesajı!

Medipol Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, yaklaşık 3 hafta önce corona virüsüne yakalanmış ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

21 gün sonunda tedavisi tamamlanan Gümüşdağ, bugün taburcu edilirken, Galatasaray Kulübü'nden bir geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

Sarı-kırmızılı ekipten yapılan açıklamada, "Koronavirüs teşhisiyle tedavi altına alındığı hastaneden taburcu edilen İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Sayın Göksel Gümüşdağ'a geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bu hastalıkla mücadele eden tüm hastalara bir kez daha acil şifalar dileriz." ifadeleri yer aldı.