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13 Nisan 2020, Pazartesi
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Buta'ya 2 milyon Euro

Buta'ya 2 milyon Euro

yönetimi, 'nun yerine düşündüğü 'nın transferi için 2 milyon Euro'luk kaynak ayırdı.

'nın transferi zamana bırakıldı. 'nun yerine düşünülen 23 yaşındaki oyuncu için 2 milyon euro'luk kaynak ayıran yönetimin, bu fiyatın üzerine çıkmayı düşünmediği ve bekleme kararı aldığı belirtildi
  1. 13.4.2020
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