Galatasaray'dan corona virüsü ile mücadele için dev adım "Hastane olarak kullanılabilir"
Tüm dünyada corona virüsü ile mücadele sürerken, futbol kulüpleri de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destekle katkı sağlamışlardı. Destek veren kulüpler arasında olan Galatasaray bu kez Mecidiyeköy'de yapımı biten otel için harekete geçti. İşte detaylar...
Korona virüs salgınına bir destek de Galatasaray'dan geldi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Mecidiyeköy'de yapımı biten otel için harekete geçti. Otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı bina gerek duyulması halinde hastane olarak kullanılması için Sağlık Bakanlığı'na tahsis edilecek. Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi. Mevcut projedeki otelde odalar hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda çıkıyor. Bütün alanların toplamı ise 16 bin 966,54 metrekare.
HASTANE İÇİN YAPILAN PLAN ŞÖYLE:
-6. kat: Morg, sığınak, mekanik - 1228,36 m2
-5. kat: Laboratuvar, ameliyathane - 1228,36 m2
-4. kat: Ameliyathane - 1228,36 m2
-3. kat: Muayenehane - 1228,36 m2
- 2. kat: Muayenehane - 1228,36 m2
- 1. kat: Mağaza - 1228,36 m2
Z: resepsiyon, kafe - 730,16 m2
A: ofis, hastane yönetimi - 236,64 m2
1-13. katlar: Hasta odaları (182 oda) - 8013,2 m2
Çatı katı: Restaurant - 616,40 m2
- 09.04.2020
- Güncelleme: 09.04.2020 14:50
- Galatasaray'dan corona virüsü ile mücadele için dev adım "Hastane olarak kullanılabilir"
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Galatasaray'dan corona virüsü ile mücadele için dev adım "Hastane olarak kullanılabilir" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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