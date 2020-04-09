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09 Nisan 2020, Perşembe
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'dan corona virüsü ile mücadele için dev adım "Hastane olarak kullanılabilir"

Galatasaray'dan corona virüsü ile mücadele için dev adım "Hastane olarak kullanılabilir"

Tüm dünyada corona virüsü ile mücadele sürerken, futbol kulüpleri de Başkan 'ın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na verdikleri destekle katkı sağlamışlardı. Destek veren kulüpler arasında olan bu kez Mecidiyeköy'de yapımı biten otel için harekete geçti. İşte detaylar...

Korona virüs salgınına bir destek de 'dan geldi. Sarı-kırmızılılar bu kapsamda Mecidiyeköy'de yapımı biten otel için harekete geçti. Otel için planlanan ve şu an boşta bulunan 182 odalı bina gerek duyulması halinde hastane olarak kullanılması için 'na tahsis edilecek. Binanın yapısının da hastane olarak kullanmaya uygun olduğu belirtildi. Mevcut projedeki otelde odalar hastane odası olarak tasarlandığında 13 katta toplam 182 oda çıkıyor. Bütün alanların toplamı ise 16 bin 966,54 metrekare.

HASTANE İÇİN YAPILAN PLAN ŞÖYLE:

-6. kat: Morg, sığınak, mekanik - 1228,36 m2
-5. kat: Laboratuvar, ameliyathane - 1228,36 m2
-4. kat: Ameliyathane - 1228,36 m2
-3. kat: Muayenehane - 1228,36 m2
- 2. kat: Muayenehane - 1228,36 m2
- 1. kat: Mağaza - 1228,36 m2
Z: resepsiyon, kafe - 730,16 m2
A: ofis, hastane yönetimi - 236,64 m2
1-13. katlar: Hasta odaları (182 oda) - 8013,2 m2
Çatı katı: Restaurant - 616,40 m2

  1. 09.04.2020
  2. Güncelleme: 09.04.2020 14:50
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