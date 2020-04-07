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07 Nisan 2020, Salı
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Chedjou isyan etti

Chedjou isyan etti

'ın eski futbolcularından , Kupası'nın son aşamasında çıkarıldığı için büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi.

'ın eski futbolcularından , Kupası'nın son aşamasında çıkarıldığı için büyük hayal kırıklığına uğradığını söyledi. Sarı-kırmızılı forma altında farkını ortaya koyduğunu ifade eden Kamerunlu, "Takımlarında oynamayan isimler oraya gitti. Bir tartışma yaratmak istemiyorum ama bu durum beni oldukça sinirlendirdi" dedi. O sene Kamerun şampiyonluğa ulaşmıştı.
  1. 7.4.2020
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