Buse Terim: Daha iyiye gidiyor
Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, babasının son durumuyla ilgili bilgi paylaştı. İnstagram hesabıdan bir açıklama yapan Bahçekapılı "Merak edenler için söyleyeyim. Şu anda daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. Herkese Allah şifa versin. Daha güzel haberler vereceğim günleri iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.
- 28.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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