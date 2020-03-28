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28 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Galatasaray Buse Terim: Daha iyiye gidiyor

: Daha iyiye gidiyor

Buse Terim: Daha iyiye gidiyor

'in kızı Bahçekapılı, babasının son durumuyla ilgili bilgi paylaştı. İnstagram hesabıdan bir açıklama yapan Bahçekapılı "Merak edenler için söyleyeyim. Şu anda daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. şifa versin. Daha güzel haberler vereceğim günleri iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.

'in kızı Bahçekapılı, babasının son durumuyla ilgili bilgi paylaştı. İnstagram hesabıdan bir açıklama yapan Bahçekapılı "Merak edenler için söyleyeyim. Şu anda daha iyi ve iyiye gidiyor. İnşallah daha da iyi olacak. şifa versin. Daha güzel haberler vereceğim günleri iple çekiyorum" ifadelerini kullandı.
  1. 28.3.2020
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