Başkan negatif
Galatasaray'da Albayrak ve Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından gözler başkan Mustafa Cengiz'deydi.
Galatasaray'da Albayrak ve Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından gözler başkan Mustafa Cengiz'deydi. Sarı-kırmızılı kulüpten dün bu konuyla ilgili açıklama gelirken, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı. 70 yaşında olan Cengiz ve ailesi rahat bir nefes aldı.
- 27.3.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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