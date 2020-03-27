Başkan negatif

Galatasaray'da Albayrak ve Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından gözler başkan Mustafa Cengiz'deydi. Sarı-kırmızılı kulüpten dün bu konuyla ilgili açıklama gelirken, "Başkanımız Mustafa Cengiz, ailesi ve yakın çevresine yapılan covid19 testleri negatif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı. 70 yaşında olan Cengiz ve ailesi rahat bir nefes aldı.