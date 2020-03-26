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26 Mart 2020, Perşembe
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'e kızlarından duygusal mesajlar

Fatih Terim'e kızlarından duygusal mesajlar

Corona virüsü testi pozitif çıkan ve hastanede tedavi altına alınan ’in son durumu hakkında kızı Bahçekapılı bir açıklama yaptı. Sosyal medyadan son gelişmeleri paylaşan Buse, “Bugün yeni bir haber yok, dün ile aynı. Babam iyi. Daha iyi olacak, biliyorum” dedi.

'da herkesin gözü koronavirüs teşhisi konularak tedavi altına alınan 'de... Hastanede kontrol altında bulunan tecrübeli hocadan gelecek güzel haberler beklenirken kızlarından duygu dolu mesajlar geldi. babasının fotoğrafını paylaşarak, "Bak yepyeni bir gün doğdu. Güneş açmadı ama sen iyileşince o da açacak. Sana söz yine baharlar gelecek, sana söz ışık sönmeyecek, sana söz babam hepsi geçecek" diye yazdı. Duyduğu korkuyu dile getiren de "Benim için sabahlar olmuyor" paylaşımı yaptı.

İÇİMDEN ATAMIYORUM
24 saattir hiç uyumadığını kaydeden Merve, ABD'de olması için tedirginliğinin daha fazla olduğunu kaydetti. Kendini 'her şey yoluna girecek' diye teselli ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: Akşam olunca haber alamıyoruz. Bir türlü sabah da olmuyor. O bize olan her şeyi göğüsler hep... Onun için 'ben de bunu göğüsleyebilsem' diyorum. Onu da yapamıyorum. Hiçbir şey yapamamakta canımı acıtıyor. Ona bir şey olacak korkusunu içimden atamıyorum çünkü o bizim dağımız ve dağımız giderse bağımız kopar bizim.

ELİNİ KALBİNE KOY
Fatih Terim için Twitter'da 'sinyormonci' isimli kullanıcı, duygu dolu bir video hazırladı. Galatasaray taraftarlarından toplanan görüntülerden oluşan videoyu Merve Terim Çetin, Fatih Terim'e ulaştırdı. Merve Terim, "Senin evlatların yalnız bizler değiliz babam... Elini kalbine koy biz oradayız" diye yazdığını da paylaştı.

  1. 26.3.2020
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