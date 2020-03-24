Ümit Karan'dan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı
Galatasaray'ın eski milli futbolcularından Ümit Karan, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim ve kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasına ilişkin, "Onlar güçlü adamlar. Allah'ın izniyle iyileşecekler. Dualarımız onlarla." dedi.
Koronavirüsle ilgili devletin aldığı önlemlere her kesimden insanın uyması gerektiğini söyleyen Ümit Karan, bu dönemde paranın değil, bilinçli yaşamın önem arz ettiğini ifade etti.
Galatasaray Kulübünde futbol oynadığı süre içinde Fatih Terim'in kendisine çok değerler kattığını dile getiren Karan, şöyle konuştu:
"Fatih Terim sadece Galatasaray'ın, Türkiye'nin değil tüm dünyanın sevdiği bir teknik direktör. Başta bizim abimiz, babamız. Onun ne kadar güçlü bir adam olduğunu ben bilirim. Gerçekten sakin, teslimiyeti olan bir adam. Gücünü de eşinden çocuklarından alır. Abdurrahim Albayrak keza neşeli, hayat dolu bir kişilik. Onlar Türkiye'de sadece spor alanında değil, milletimizin gönlünde taht kurmuş isimler. Dün geceden bu yana sosyal medyada paylaşılan mesajlar çok duygulu. Fenerbahçe taraftarı da, Beşiktaş, Trabzon taraftarı da tek yürek. Tüm milletimize geçmiş olsun."
"SÖZ DİNLE, EVDE KAL TÜRKİYE"
Karan, yurt dışındaki birçok arkadaşıyla telefondan iletişim kurduğunun altını çizerek, "Biz Türkiye olarak gerçekten önlemimizi erkenden aldık. Çok zor durumda olan ülkeler var. Tek problem birbirimizle temas ve taşıyıcı olup çınarlarımıza bu virüsü bulaştırmamız. Söz dinle, evde kal Türkiye. Riski en aza indirerek bu mücadeleye destek verelim." diye konuştu.
- 24.03.2020
- Galatasaraylı futbolculardan Fatih Terim ve Abdurrahim Albayarak'a geçmiş olsun mesajları
- Avrupa basını Fatih Terim'i böyle duyurdu! Corona virüsü...
- Süper Lig kulüplerinden Fatih Terim'e geçmiş olsun mesajı
- Ozan Kabak en değerliler listesinde! 1 Türk daha var...
- Galatasaray'ın genç yıldızı Emin Bayram'a Borussia Dortmund kancası
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Ümit Karan'dan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.