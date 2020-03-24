Ümit Karan'dan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Mart 2020, Salı
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Haberler Galatasaray Ümit Karan: Onun ne kadar güçlü olduğunu ben bilirim!

'dan 'e "geçmiş olsun" mesajı

Ümit Karan'dan Fatih Terim'e "geçmiş olsun" mesajı

'ın eski milli futbolcularından , sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü ve kulübün ikinci başkanı 'ın yeni tip corona virüs (Kovid-19) testinin pozitif çıkmasına ilişkin, "Onlar güçlü adamlar. Allah'ın izniyle iyileşecekler. Dualarımız onlarla." dedi.

Koronavirüsle ilgili devletin aldığı önlemlere her kesimden insanın uyması gerektiğini söyleyen , bu dönemde paranın değil, bilinçli yaşamın önem arz ettiğini ifade etti.

Kulübünde futbol oynadığı süre içinde 'in kendisine çok değerler kattığını dile getiren Karan, şöyle konuştu:

"Fatih Terim sadece Galatasaray'ın, 'nin değil tüm dünyanın sevdiği bir . Başta bizim abimiz, babamız. Onun ne kadar güçlü bir adam olduğunu ben bilirim. Gerçekten sakin, teslimiyeti olan bir adam. Gücünü de eşinden çocuklarından alır. keza neşeli, hayat dolu bir kişilik. Onlar Türkiye'de sadece spor alanında değil, milletimizin gönlünde taht kurmuş isimler. Dün geceden bu yana sosyal medyada paylaşılan mesajlar çok duygulu. taraftarı da, , taraftarı da tek yürek. Tüm milletimize geçmiş olsun."

"SÖZ DİNLE, EVDE KAL TÜRKİYE"

Karan, yurt dışındaki birçok arkadaşıyla telefondan iletişim kurduğunun altını çizerek, "Biz Türkiye olarak gerçekten önlemimizi erkenden aldık. Çok zor durumda olan ülkeler var. Tek problem birbirimizle temas ve taşıyıcı olup çınarlarımıza bu virüsü bulaştırmamız. Söz dinle, evde kal Türkiye. Riski en aza indirerek bu mücadeleye destek verelim." diye konuştu.

  1. 24.03.2020
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