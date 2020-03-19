Mustafa Cengiz: Devletimiz yine çok doğru bir karar aldı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesinin ardından açıklamalarda bulunan Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, "Devletimiz, yine çok doğru bir karar aldı ve maçları erteledi" diye konuştu.
Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesinin çok doğru bir karar olduğunu söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan karara ilişkin değerlendirmede bulunan Mustafa Cengiz, "Devletimiz, yine çok doğru bir karar aldı ve maçları erteledi." dedi.
Alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz'in açıklamaları şu şekilde:
"Devletimiz, 12 Mart saat 19.00'dan itibaren tüm alanlarda olduğu gibi, sporda da halk sağlığını düşünerek müdahalelerde bulunmuştur. Devletimizin aldığı ve alacağı tüm kararlara uyan Galatasaray Spor Kulübü olarak biz, sporcu, teknik ekip, medya mensupları, yöneticiler ve görevlilerin sağlığını gözeterek, maçların ertelenmesi önerimizi de devletimize, ilgili federasyonlara, kurullara sunduk. Bu karar için öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığına, bütün ilgili federasyon ve kurullara, Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür ediyoruz. Bu karar Türk sporu adına çok doğru ve haklı bir karardır. Kendilerini tebrik ediyoruz."
Bundan sonraki süreci Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı ile planlayacaklarını aktaran Cengiz, "Salgın riskinin kalkmasıyla, maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ediyoruz. Bundan sonra yapılması gereken tek şey, devletimizin ve Sağlık Bakanlığı'mızın bütün yönerge ve talimatlarına uymaktır. Başından beri bunu söylüyoruz. Devletimizin bütün yönergelerine panik yaratmadan uymamız gerekir. Kulüpler Birliği olarak, bu kararın uygulama sonucu pratiğe aktarılabilmesi için TFF ile çalışmalar yapacağız. Bunun uygulama şeklini netleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.
"ABDURRAHİM ALBAYRAK KARANTİNADA DEĞİL, GÖZETİM ALTINDA"
Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak'ın rahatsızlığı nedeniyle gözetim altında olduğunu ve test sonuçlarının beklediğini dile getirdi.
Albayrak'ın önceden gelen bir rahatsızlığı olduğunu aktaran Cengiz, "Hepimiz sporcularla gelip gidiyoruz. Seyircisiz oynanan son Beşiktaş derbisinde sahada görevli 2 bine yakın insan vardı. Bunların çoğu da güvenlik görevlisi. Onlar da risk altında. Sadece protokol tribünü ve 2 locada 200'e yakın insan vardı. Abdurrahim bey de zaten rahatsızdı. Tahliller yapılıyor. Kendisi karantinada değil, gözetim altında. Yanlış şeyler yazılıyor. Abdurrahim bey, her türlü badireyi atlatacak moral ve fizikte bir insan." diyerek sözlerini tamamladı.
- 19.03.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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