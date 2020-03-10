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En iyisi Feghouli

En iyisi Feghouli

’ın son dönemde en çok skor üreten oyuncusu.  karşısında Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan , 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştı.

karşısında formasıyla 100. maçına çıkan , 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştı. Ağustos 2017'den bu yana sarı-kırmızılı formayla 'de en fazla gol katkısı yapan oyuncu olan Cezayirli bu süreçte 20 gol attı, 17 de asist yaptı. Toplamda ise 26 gol ve 22 asistle oynadı.

Galatasaray ile 2 Lig, 1 ve 1 de kazanan Feghouli, karşısında 3'ü isabetli 4 şut attı. 2 kilit pas verdi. 69 kez topla buluşup 50 pasta yüzde 88 isabet oranı yakaladı. 6 uzun topundan 5'i yerini buldu. Denediği 2 ara pası da işe yaradı. 3 de defansif hamlede bulundu
Sezonun ikinci yarılarında coşan Feghouli geleneği bozmadı.
  1. 10.3.2020
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