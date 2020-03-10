En iyisi Feghouli
Galatasaray’ın son dönemde en çok skor üreten oyuncusu. Sivas karşısında Galatasaray formasıyla 100. maçına çıkan Sofiane Feghouli, 1 gol ve 1 asist ile yıldızlaştı.
Galatasaray ile 2 Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 de Süper Kupa kazanan Feghouli, Sivasspor karşısında 3'ü isabetli 4 şut attı. 2 kilit pas verdi. 69 kez topla buluşup 50 pasta yüzde 88 isabet oranı yakaladı. 6 uzun topundan 5'i yerini buldu. Denediği 2 ara pası da işe yaradı. 3 de defansif hamlede bulundu
Sezonun ikinci yarılarında coşan Feghouli geleneği bozmadı.
- 10.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Yorum
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