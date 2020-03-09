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09 Mart 2020, Pazartesi
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Penaltı isyanı

Penaltı isyanı

, Seri’nin pozisyonunda çalınan penaltıya tepki gösterdi. Atışta ’ın ihlal yaptığını belirtti

Sarı-kırmızılılar, deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken Jean Michel Seri ile arasındaki mücadeleye çıkan penaltıya kızdılar. Fildişili futbolcunun hareketinde iki oyuncunun ayaklarının havada çarpıştığını ve bu müdahalenin penaltı olmadığı yönünde görüş bildirdiler. Galatasaraylı futbolcular da VAR ekranına bakarak penaltıyı çalan 'ın hatalı karar verdiğini belirttiler. G.Saray cephesi penaltı kullanılırken Sivaslı 'ın ceza alanına girdiğini belirterek Kalkavan'ın bunu görmemesinin de bir başka hata olduğunu öne sürdüler. Sivasspor cephesi de Saracchi'nin kırmızı görmesi gerektiğini belirtti.

  1. 9.3.2020
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