Penaltı isyanı
Galatasaray, Seri’nin pozisyonunda çalınan penaltıya tepki gösterdi. Atışta Mert Hakan’ın ihlal yaptığını belirtti
Sarı-kırmızılılar, Sivasspor deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönerken Jean Michel Seri ile Fernando arasındaki mücadeleye çıkan penaltıya kızdılar. Fildişili futbolcunun hareketinde iki oyuncunun ayaklarının havada çarpıştığını ve bu müdahalenin penaltı olmadığı yönünde görüş bildirdiler. Galatasaraylı futbolcular da VAR ekranına bakarak penaltıyı çalan Mete Kalkavan'ın hatalı karar verdiğini belirttiler. G.Saray cephesi penaltı kullanılırken Sivaslı Mert Hakan'ın ceza alanına girdiğini belirterek Kalkavan'ın bunu görmemesinin de bir başka hata olduğunu öne sürdüler. Sivasspor cephesi de Saracchi'nin kırmızı görmesi gerektiğini belirtti.
- 9.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Yorum
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