Feghouli'den müthiş dalya: 1 gol, 1 asist! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
08 Mart 2020, Pazar
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Haberler Galatasaray Fegholi 100. maçında yıldızlaştı

Feghouli'den müthiş dalya: 1 gol, 1 asist!

Feghouli'den müthiş dalya: 1 gol, 1 asist!

'in 25. haftasında ile deplasmanda karşılaşan 'da , sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. Cezayirli futbolcu 'dalya' dediği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.

'in 25. haftasında Demir Grup ile karşılaşan 'da özel anlar yaşandı.

Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı.

'Dalya' dediği mücadelede 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Feghouli, büyük övgü aldı.

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Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu gören 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 1 şampiyonluğu ve 1 şampiyonluğu yaşadı.

Son 2 sezonda şampiyonluklarda büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takıma çıktığı 100 maçta 26 gol atıp 22 de asist yaptı.

  1. 08.03.2020
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