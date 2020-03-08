Feghouli'den müthiş dalya: 1 gol, 1 asist!

Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sofiane Feghouli özel anlar yaşandı.

Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı.

'Dalya' dediği mücadelede 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Feghouli, büyük övgü aldı.

GALATASARAY'DA 4 KUPA KALDIRDI

Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu gören 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Son 2 sezonda şampiyonluklarda büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takıma çıktığı 100 maçta 26 gol atıp 22 de asist yaptı.