Feghouli'den müthiş dalya: 1 gol, 1 asist!
Süper Lig'in 25. haftasında Sivasspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray'da Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı formayla 100. maçına çıktı. Cezayirli futbolcu 'dalya' dediği karşılaşmada 1 gol, 1 asistle yıldızlaştı.
Süper Lig'in 25. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşan Galatasaray'da Sofiane Feghouli özel anlar yaşandı.
Cezayirli yıldız, sarı-kırmızılı formayla 100'üncü maçına çıktı.
'Dalya' dediği mücadelede 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen Feghouli, büyük övgü aldı.
GALATASARAY'DA 4 KUPA KALDIRDI
Galatasaray'da üçüncü sezonunu geçiren ve bu süreçte 2 Süper Lig şampiyonluğu gören 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
Son 2 sezonda şampiyonluklarda büyük katkısı bulunan Sofiane Feghouli, sarı-kırmızılı takıma çıktığı 100 maçta 26 gol atıp 22 de asist yaptı.
- 08.03.2020
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