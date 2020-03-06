Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması geldi. Sporcu gıdası tedarikçisi Hardline Nutrition, sarı-kırmızılı ekibin tedarikçisi oldu.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Hardline Nutrition'un, kulübün sporcu gıdası tedarikçisi olduğu bildirildi.
Çeşitli spor dallarında birçok kulübe sponsor olan Hardline Nutrition'un, sarı-kırmızılı kulübün faaliyet gösterdiği tüm branşlara sporcu gıdaları tedariği sağlayacağı aktarıldı.
- 06.03.2020
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Galatasaray'dan sponsorluk anlaşması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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