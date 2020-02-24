Florya'da Bayram
Sarı-kırmızılı taraftarlar, son düdükle birlikte Florya’ya akın etti. Müthiş bir amtosfer eşliğinde takımı karşılayan G.Saraylılar, geç saatlere kadar galibiyeti kutladı.
Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü. Sarı-kırmızılı taraftarlar Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Uzun yılların ardından gelen zafer nedeniyle taraftarlar, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının tesislere gelmesini heyecanla beklemeye koyuldu.
COŞKU HER YERDE
Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle coşku iyice tavan yaptı. Meşaleler, pankartlar, tezahüratlarla sarıkırmızılı takımı karşılayan Galatasaraylı futbolseverler, gecenin geç saatlerine kadar kutlamalara devam ettiler. Öte yandan ülkenin dört bir yanında benzer görüntüler vardı. Pek çok şehirde geç saatlere kadar Galatasaraylılar, derbi zaferini kutladılar.
'BU GALİBİYET DERS OLARAK OKUTULSUN'
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı. Cengiz yaptığı açıklamada "Marjinal değeri çok yüksek bir galibiyet. Bunun nedeni hem rakibin değerli olması, hem de 20 yıldır kazanamamız. Bu sayın rakibimize verdiğimiz değeri de gösteriyor. İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet. Bize nasip ve kısmet oldu. Teknik kadromuzu, oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Taraftarlarımıza selam olsun" dedi.
Galatasaray sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Twitter'da Fenerbahçe'nin 4 yıldız görselinin olduğu 'Yeni sezon yükleniyor' paylaşımını kullanan sarı-kırmızılılar, 'Yüklenemedi' notu düştü.
TWİTTER'DA TT OLDU
Galatasaray, F.Bahçe galibiyeti sonrası twitter'da TT oldu. Sarı-kırmızılı takımın zaferinin ardından yüzbinlerce tweet atıldı. Günün önemli gelişmesi oldu.
- 24.2.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Florya'da Bayram haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.