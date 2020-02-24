Florya'da Bayram

Galatasaray'ın 20 yıl sonra Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup etmesinin ardından, Florya Metin Oktay Tesisleri bayram yerine döndü. Sarı-kırmızılı taraftarlar Metin Oktay Tesisleri'ne akın etti. Uzun yılların ardından gelen zafer nedeniyle taraftarlar, galibiyetin sevincini doyasıya yaşarken, takımlarının tesislere gelmesini heyecanla beklemeye koyuldu.



COŞKU HER YERDE

Takım otobüsünün tesislere gelmesiyle coşku iyice tavan yaptı. Meşaleler, pankartlar, tezahüratlarla sarıkırmızılı takımı karşılayan Galatasaraylı futbolseverler, gecenin geç saatlerine kadar kutlamalara devam ettiler. Öte yandan ülkenin dört bir yanında benzer görüntüler vardı. Pek çok şehirde geç saatlere kadar Galatasaraylılar, derbi zaferini kutladılar.

'BU GALİBİYET DERS OLARAK OKUTULSUN'

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz galibiyetinin ardından Kalamış'ta sarı-kırmızılı takımın tesislerinde galibiyeti kutladı. Cengiz yaptığı açıklamada "Marjinal değeri çok yüksek bir galibiyet. Bunun nedeni hem rakibin değerli olması, hem de 20 yıldır kazanamamız. Bu sayın rakibimize verdiğimiz değeri de gösteriyor. İktisat derslerinde okutulması gereken bir galibiyet. Bize nasip ve kısmet oldu. Teknik kadromuzu, oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Taraftarlarımıza selam olsun" dedi.

Galatasaray sosyal medyadan Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Twitter'da Fenerbahçe'nin 4 yıldız görselinin olduğu 'Yeni sezon yükleniyor' paylaşımını kullanan sarı-kırmızılılar, 'Yüklenemedi' notu düştü.

TWİTTER'DA TT OLDU

Galatasaray, F.Bahçe galibiyeti sonrası twitter'da TT oldu. Sarı-kırmızılı takımın zaferinin ardından yüzbinlerce tweet atıldı. Günün önemli gelişmesi oldu.