U-19’lardan derbi zaferi

Cimbom, 19 Yaş Elit Gelişim Ligi maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etemyi başardı. Sarı-kırmızılılar galibiyete 30 ve 89'da Atalay Yıldırım, 82'de Yunus Akgün'ün golleriyle uzandı. Futbolcular derbi galibiyetiyle birlikte büyük sevinç yaşadılar. Özellikle Yunus Akgün oynadığı mükemmel futbolla maçın yıldızı oldu. Karşılaşma sonunda da hocasından alkışı aldı.