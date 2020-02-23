U-19’lardan derbi zaferi
Cimbom, 19 Yaş Elit Gelişim Ligi maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etemyi başardı. Sarı-kırmızılılar galibiyete 30 ve 89'da Atalay Yıldırım, 82'de Yunus Akgün'ün golleriyle uzandı. Futbolcular derbi galibiyetiyle birlikte büyük sevinç yaşadılar. Özellikle Yunus Akgün oynadığı mükemmel futbolla maçın yıldızı oldu. Karşılaşma sonunda da hocasından alkışı aldı.
Cimbom, 19 Yaş Elit Gelişim Ligi maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etemyi başardı. Sarı-kırmızılılar galibiyete 30 ve 89'da Atalay Yıldırım, 82'de Yunus Akgün'ün golleriyle uzandı. Futbolcular derbi galibiyetiyle birlikte büyük sevinç yaşadılar. Özellikle Yunus Akgün oynadığı mükemmel futbolla maçın yıldızı oldu. Karşılaşma sonunda da hocasından alkışı aldı.
- 23.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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