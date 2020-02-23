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23 Şubat 2020, Pazar
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U-19’lardan derbi zaferi

U-19’lardan derbi zaferi

Cimbom, maçında 'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etemyi başardı. Sarı-kırmızılılar galibiyete 30 ve 89'da , 82'de 'ün golleriyle uzandı. Futbolcular derbi galibiyetiyle birlikte büyük sevinç yaşadılar. Özellikle Yunus Akgün oynadığı mükemmel futbolla maçın yıldızı oldu. Karşılaşma sonunda da hocasından alkışı aldı.

Cimbom, maçında 'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etemyi başardı. Sarı-kırmızılılar galibiyete 30 ve 89'da , 82'de 'ün golleriyle uzandı. Futbolcular derbi galibiyetiyle birlikte büyük sevinç yaşadılar. Özellikle Yunus Akgün oynadığı mükemmel futbolla maçın yıldızı oldu. Karşılaşma sonunda da hocasından alkışı aldı.

  1. 23.2.2020
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