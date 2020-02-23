Ergün Penbe'nin derbi tahmin doğru çıktı - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Ergün Penbe'nin derbi tahmin doğru çıktı

'nin derbi tahmin doğru çıktı

Ergün Penbe'nin derbi tahmin doğru çıktı

'a verdiği röportajda "Benim içime doğan şu, Falcao geldi pek beklentileri karşılayamadı ya, sanki bu maç onun attığı golle kazanacak gibi..." diyen eski Galatasaraylı futbolcu 'nin - Galatasaray derbisiyle ilgili sonuç tahmini doğru çıktı.

Sabah Pazar, Şükrü Saracoğlu Stadı'nda 'ın karşısında son kez galip geldiği 22 Aralık 1999'daki maçta sarı kırmızılı formayı giyen ve Fenerbahçe'nin kalesini koruyan 'i bir araya getirmişti.

Penbe, o röportajda 'ın "Sizce bu seri bu hafta bozulur mu?" sorusuna yanıt vermiş, Galatasaray'ın Falcao'nun golüyle kazanacağını tahmin etmişti.

Rüştü Rençber de Galatasaray'ın favori olduğunu söylemişti.

İşte röportajın derbi tahminiyle ilgili bölümü:

Bugünkü maç hakkındaki görüşleriniz?
- Rüştü Reçber: Galatasaray favori görünüyor. Takım toparlandı daha formda...
- Ergün Penbe: (Gülüyor) Ama favori görüldüğünde kazanamaz Galatasaray.
- R.R: Doğru ama Fenerbahçe moral olarak da oyun olarak da Galatasaray'ın gerisinde şu anda.
- E.P: Rüştü Hoca hedef şaşırtıyor, ters totem yapıyor. Siz ona aldanmayın. Fenerbahçe geçen sene tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşarken bile iki maçta da yenilmedi Galatasaray'a.
- R.R: Hedef şaşırtmıyorum ama şu da bir gerçek ki bizim dönemimizde de biz her Galatasaray maçı öncesi bir darbe alırdık.
- E.P: Evet ayağa kalkmak için de bizim maçı beklerdiniz (gülüyor)...
- Sizce bu seri bu hafta bozulur mu?
- E.P: Benim içime doğan şu, Falcao geldi pek beklentileri karşılayamadı ya, sanki bu maç onun attığı golle Galatasaray kazanacak gibi...

  1. 24.02.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Ergün Penbe'nin derbi tahmin doğru çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN