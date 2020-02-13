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13 Şubat 2020, Perşembe
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Onyekuru’dan mesaj

Onyekuru’dan mesaj

 arasında kiralık olarak 'a gelen 'dan mesaj var.

arasında kiralık olarak 'a gelen 'dan mesaj var. Bonservisi Monaco'da olan Nijeryalı oyuncu, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve sezon sonunda kalmak istiyorum" açıklamasında bulundu.

  1. 13.2.2020
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