Onyekuru’dan mesaj
Devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Henry Onyekuru'dan mesaj var.
Devre arasında kiralık olarak Galatasaray'a gelen Henry Onyekuru'dan mesaj var. Bonservisi Monaco'da olan Nijeryalı oyuncu, "Burada kendimi evimde gibi hissediyorum ve sezon sonunda kalmak istiyorum" açıklamasında bulundu.
- 13.2.2020
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‘Yardım’ kampanyası geliyor
Toplam 1
Yorum
emin gec bile kaldk.seve seve
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
Konyalı Bülent Korkmaz kendini kanıtlamış bir hoca, her iki tarafa da hayırlı olur inşaallah Bu sene riskli bölgede çok takıldık haydi Büyent hoca
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Konyaspor'da Bülent Korkmaz dönemi
Toplam 2
Yorum
canyavuz hayırlı olsun konyaspor hayırlı olsun cesur kaptan...
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