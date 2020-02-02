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02 Şubat 2020, Pazar
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Giderken de olay oldu! ...

Giderken de olay oldu! Emre Mor...

'ın sezon başında İspanya La Liga ekibi Celta Vigo'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı ancak istediği performansı bulamadığı , ara döneminde Yunanistan'ın Olimpiyakos takımının yolunu tutmuştu. Genç futbolcunun Türkiye'deki kariyeri futbolundan ziyade magazin sayfalarında geçerken, Türkiye'den ayrılışı da olaylı oldu.

'ın sezon başında İspanya ekibi La Liga temsilcisi Celta Vigo'dan kadrosuna dahil ettiği ancak istediği verimi alamadığı , ocak döneminde Yunanistan'ın Olimpiyakos takımının yolunu tutmuştu.

Emre'nin transferi son güne, hatta dakikalara kalırken, bunun sebebi belli oldu.

EMRE MOR UÇAĞI KAÇIRDI VE...

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'den 1 saat geride olan ve transfer süresinin önceki gece 00.00'da sona erdiği Yunanistan'da, kulübü transferi ancak saat 23.54'te resmiyete dökebildi.

Transferin son dakikaya kalmasının perde arkasında iki ilginç sebep bulunuyor. Buna göre 22 yaşındaki Emre Mor önce Atina uçağını kaçırdı, ardından da genç oyuncunu uçağı rötar yaptı.

Resmi işlemleri son anda yetiştirilen Emre Mor transfer penceresinin kapanmasına dakikalar kala Olympiakos'a imza atarken, Galatasaray da rahat da nefes aldı.

Yunan ekibine 410 bin euroya kiralanan Emre Mor'un, 290 bin euroluk ücretini ise Galatasaray ödeyecek. Emre'nin, Olympiakos'a transferinin resmiyet kazanmasından sonra sarı-kırmızılılar da 01.45'te resmi sitesinden bu transferin gerçekleştiğini duyurdu.

  1. 02.02.2020
  2. Güncelleme: 02.02.2020 11:48
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