Diagne’nin yeri doldu
Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'yi kadro dışı bırakan Club Brugge, yeni forvetini buldu. Belçika ekibi, San Lorenzo'dan 20 yaşındaki golcü Adolfo Gaich ile anlaştı.
Galatasaray'dan kiraladıkları Mbaye Diagne'yi kadro dışı bırakan Club Brugge, yeni forvetini buldu. Belçika ekibi, San Lorenzo'dan 20 yaşındaki golcü Adolfo Gaich ile anlaştı. Club Brugge'ün bu transfer için 17 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle birlikte sonraki satıştan yüzde 10 vermeyi kabul ettiği bildirildi.
- 31.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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