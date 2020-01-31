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31 Ocak 2020, Cuma
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Diagne’nin yeri doldu

Diagne’nin yeri doldu

'dan kiraladıkları 'yi bırakan , yeni forvetini buldu. ekibi, 'dan 20 yaşındaki golcü ile anlaştı.

'dan kiraladıkları 'yi bırakan , yeni forvetini buldu. ekibi, 'dan 20 yaşındaki golcü ile anlaştı. Club Brugge'ün bu transfer için 17 milyon dolarlık bir bonservis bedeliyle birlikte sonraki satıştan yüzde 10 vermeyi kabul ettiği bildirildi.

  1. 31.1.2020
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