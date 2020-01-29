Galatasaray idmanında iki sürpriz birden! - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
29 Ocak 2020, Çarşamba
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Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!

Galatasaray, Süper Lig'de 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılıların idmanında iki sürpriz isim birden vardı. İşte detaylar...

29 Ocak 2020 Çarşamba 14:55
Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!

Galatasaray'da Kayserispor maçı için yapılan hazırlık idmanında sakatlıktan sürpriz bir şekilde hızlı dönen Rumen golcü Florin Andone ve sıtma hastalığı geçen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru da yer aldı. İşte son antrenmandan dikkat çeken kareler...

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Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!
Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!
Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!
Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!
Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!
Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!
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