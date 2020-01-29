Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!

Galatasaray'da Kayserispor maçı için yapılan hazırlık idmanında sakatlıktan sürpriz bir şekilde hızlı dönen Rumen golcü Florin Andone ve sıtma hastalığı geçen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru da yer aldı. İşte son antrenmandan dikkat çeken kareler...