Galatasaray idmanında iki sürpriz birden!

Galatasaray, Süper Lig'de 2 Şubat Pazar günü Hes Kablo Kayserispor ile Türk Telekom Stadyumu'nda oynayacağı maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Sarı-kırmızılıların idmanında iki sürpriz isim birden vardı. İşte detaylar...
29 Ocak 2020 Çarşamba 14:55
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Galatasaray'da Kayserispor maçı için yapılan hazırlık idmanında sakatlıktan sürpriz bir şekilde hızlı dönen Rumen golcü Florin Andone ve sıtma hastalığı geçen Nijeryalı futbolcu Henry Onyekuru da yer aldı. İşte son antrenmandan dikkat çeken kareler...