Nzonzi krizi
Rennes’e 1.5 milyon euro çok fazla geldi.
Steve Nzonzi için Galatasaray ile Rennes arasındaki görüşmeler devam ederken maddi konularda sıkıntı yaşanıyor. Rennes'in Başkanı Olivier Letang kadrolarında en fazla kazanan oyuncu Mbaye Niang'in yılda 1.2 milyon euro'ya oynadığını, Nzonzi için yarım sezonluğuna 1.5 milyon euro vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Kalması halinde Galatasaray'dan 1.65 milyon euro alacak olan oyuncu için destek i stediler. Ancak sarı-kırmızılıların buna sıcak bakmadığı bu nedenle anlaşmanın geciktiği ifade edildi.
- 29.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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