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29 Ocak 2020, Çarşamba
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krizi

Nzonzi krizi

’e 1.5 milyon euro çok fazla geldi.

Steve için ile arasındaki görüşmeler devam ederken maddi konularda sıkıntı yaşanıyor. Rennes'in Başkanı Olivier Letang kadrolarında en fazla kazanan oyuncu Mbaye Niang'in yılda 1.2 milyon euro'ya oynadığını, Nzonzi için yarım sezonluğuna 1.5 milyon euro vermelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Kalması halinde Galatasaray'dan 1.65 milyon euro alacak olan oyuncu için destek i stediler. Ancak sarı-kırmızılıların buna sıcak bakmadığı bu nedenle anlaşmanın geciktiği ifade edildi.

  1. 29.1.2020
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