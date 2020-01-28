Muhteşem ikili

Süper Lig'in ilk yarısında beklentilerin altında kalan Galatasaray ikinci yarının başlamasıyla birlikte ivme kazandı. Önce Denizlispor'u sahasında mağlup eden sarıkırmızılı ekip ardından da deplasmanda Konyaspor'u 3-0 gibi rahat bir skorla geçti. Sarı-kırmızılı ekipte sezon başında transfer edilen ve ligin ilk yarısında beklentilerin altında kalan Radamel Falcao ile geçtiğimiz sezon yaşadığı talihsiz sakatlık sonrası sahalara dönen Emre Akbaba'nın performansları ile öne çıktı. Uzun sakatlığının ardından Ankaragücü maçıyla birlikte formasına kavuşan Falcao oynadığı son 3 maçta 4 kez gol sevinci yaşadı.

MİLLİ TAKIMA GİDECEK

Süper Lig'deki gol sayısını 5'e çıkaran Kolombiyalı yıldız, Türkiye Kupası'nda da 1 gol attı. Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun 32. haftasında oynanan Çaykur Rizespor maçında ayağı kırılan Emre Akbaba da hızlı bir dönüş yaptı. Forma giydiği 3 resmi maçta 3 gol atmayı başardı. Geçen sezon oynadığı 22 resmi maçta 3 gol atan Emre şimdiden bu sayıyı yakalamayı başardı. Bu durum teknik heyet ve taraftarları oldukça mutlu ederken Falcao ve Emre Akbaba yeniden milli takım için de konuşulmaya başladı. Golcü oyuncunun çıkışı Antonio Queiroz'un dikkatini çekerken Şenol Güneş de Emre'yi takibe aldı.

FORMASINI ÖZLEMİŞ

Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turu ilk ayağında yine Çaykur Rizespor ile oynanan maçla 8 ay 4 gün sonra formasına kavuşan milli futbolcu, berabere biten karşılaşmada takımının golünü kaydetti. Ligde de 2 gol atıp formasını ne kadar özlediğini gösterdi.

GOLÜ HAZIRLADI

Konya maçında çektiği tek şutta golü bulan Emre Akbaba, Falcao'nun attığı golde ise Saracchi'nin yaptığı asistin kilit pasını veren isimdi.

20 KEZ TOPLA BULUŞTU

Konyaspor karşısında 20 kez topla buluşan Falcao, 2'de 2 şut isabetiyle oynadı. Defansa gelip 1 top uzaklaştırdı, 1 de kaptı. Bu sezon deplasmandaki ilk golünü Konyaspor filelerine gönderdi.