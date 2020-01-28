Galatasaray'dan flaş Falcao ve Saracchi açıklaması! Sakatlık... - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
28 Ocak 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Galatasaray Haberleri Galatasaray'dan flaş Falcao ve Saracchi açıklaması! Sakatlık...

'dan flaş Falcao ve Saracchi açıklaması! Sakatlık...

Galatasaray'dan flaş Falcao ve Saracchi açıklaması! Sakatlık...

'in 19. hafta mücadelesinde deplasmanında 3 puan ile dönmeyi başaran 'da Falcao ve Saracchi'nin sakatlanarak oyundan çıkması morallari bozmuştu. Sarı-kırmızılılar'dan iki oyuncunun durumu ile alakalı açıklama geldi. İşte detaylar...

Aldığı üst üste galibiyetlerle 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan , son maçında 3 puanı 3 golle almış ancak ve sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

İki oyuncunun durumu için sonuçları beklenirken Galatasaray'dan iki oyuncu için açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada " ile oynanan maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus 'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Falcao'nun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bilinirken 23 Şubat'ta oynanacak olan derbisine yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.

  1. 28.01.2020
  2. Güncelleme: 28.01.2020 16:48
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Galatasaray'dan flaş Falcao ve Saracchi açıklaması! Sakatlık... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN