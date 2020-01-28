Galatasaray'dan flaş Falcao ve Saracchi açıklaması! Sakatlık...

Aldığı üst üste galibiyetlerle 3 maçlık bir galibiyet serisi yakalayan Galatasaray, son maçında 3 puanı 3 golle almış ancak Radamel Falcao ve Marcelo Saracchi sakatlanarak oyundan çıkmıştı.

İki oyuncunun durumu için MR sonuçları beklenirken Galatasaray'dan iki oyuncu için açıklama geldi.

Kulüpten yapılan açıklamada "Konyaspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşadıkları sağlık problemleri nedeniyle karşılaşmaya devam edemeyen ve sponsor hastanelerimizden Ulus Liv Hospital'da MR tetkikleri gerçekleştirilen oyuncularımızdan Marcelo Saracchi'nin ve Radamel Falcao'nun sağ uyluk adale grubunda orta düzeyde zorlanma (strain) ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncularımızın tedavilerine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Falcao'nun en az 2 hafta sahalardan uzak kalacağı bilinirken 23 Şubat'ta oynanacak olan Fenerbahçe derbisine yetişip yetişmeyeceği henüz netlik kazanmış değil.