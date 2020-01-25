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25 Ocak 2020, Cumartesi
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Potada rakip

Potada rakip Bahçeşehir

'nde , bugün deplasmanda 'e konuk oluyor. 13.00'te başlayacak maç öncesi sakatlığı süren 'ın durumu maç saati belli olacak.

'nde , bugün deplasmanda 'e konuk oluyor. 13.00'te başlayacak maç öncesi sakatlığı süren 'ın durumu maç saati belli olacak. Öte yandan EuroCup'ta çarşamba 20.00'de 'la Sinan Erdem'de yapılacak maçın biletleri ise satışa sunuldu.
  1. 25.1.2020
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