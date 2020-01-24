Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaraylı oyuncu için resmi teklif! Sözleşme uzatmamıştı...

Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, daha önce Marcelo Sarachi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'ya imzayı attırmıştı. Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın kontrolünde Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşme halinde olan sarı kırmızılılarda tek hedef 23. şampiyonluk... Bir yandan gelecek isimlerle ilgilenen Galatasaraylu kurmaylar, diğer yandan da gönderilecek isimleri belirledi... Transfer çalışmalarında yeniden kontrat imzalamak istediği isimlerle de masaya oturan Galatasaray'a şoke eden bir cevap geldi! O ismin, başka takımlarla flört ettiği ortaya çıktı... İşte detaylar!

24 Ocak 2020 Cuma 10:47 Güncelleme: 24.01.2020 11:05 BU GALERİYİ PAYLAŞ





