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Adı Fenerbahçe ile anılan Galatasaraylı oyuncu için resmi teklif! Sözleşme uzatmamıştı...
Galatasaray'da ara transfer dönemi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor... Sarı kırmızılılar, daha önce Marcelo Sarachi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'ya imzayı attırmıştı. Teknik direktör Fatih Terim, Başkan Mustafa Cengiz ve 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın kontrolünde Türkiye'den ve dünyadan bir çok isimle görüşme halinde olan sarı kırmızılılarda tek hedef 23. şampiyonluk... Bir yandan gelecek isimlerle ilgilenen Galatasaraylu kurmaylar, diğer yandan da gönderilecek isimleri belirledi... Transfer çalışmalarında yeniden kontrat imzalamak istediği isimlerle de masaya oturan Galatasaray'a şoke eden bir cevap geldi! O ismin, başka takımlarla flört ettiği ortaya çıktı... İşte detaylar!
24 Ocak 2020 Cuma 10:47
Güncelleme: 24.01.2020 11:05
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu'nda Çaykur Rizespor engelini aşarak adını çeyrek finale yazdıran Galatasaray'da transfer hareketliliği hız kazanmış durumda.
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Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor'u 2-1'lik skorla mağlup eden sarı kırmızılılarda Fatih Terim, eksik ve yetersiz olarak gördüğü bölgeler için oyuncu raporlarını yönetime iletti ve bu hususta çalışmalara hız verildi.
Daha önce Marcelo Saracchi, Henry Onyekuru ve Jesse Sekidika'ya resmi imzayı attıran Galatasaray, sadece gelecek isimlerle ilgili değil, aynı zamanda ayrılacak ve yeni sözleşme imzalanacak isimlerle de masaya oturdu.
ATALAY VE YUNUS TAMAM!
Altyapısından çıkan yeteneklerle nam salan Galatasaray, daha önce Yunus Akgün ve Atalay Babacan'a resmi imzayı attırarak hamlelerini yapmış ve oyuncuları kadrosunda tutmayı başarmıştı.
Genç yeteneklere verdiği önemle bilinen teknik direktör Fatih Terim de, kısa süre önce 'Galatasaray'ın geleceği' olarak gördüğü bir isim için girişimlere başlanmasını talep etmişti.