Seri: Yüzde 100 oynamadık! - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
20 Ocak 2020, Pazartesi
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Seri: Yüzde 100 oynamadık!

Seri: Yüzde 100 oynamadık!

, karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. " maçı istediğimizi gösterdik.

, karşısında iyi bir performans ortaya koyduklarını söyledi. " maçı istediğimizi gösterdik. Sahada yüzde 100 değildik ancak yüzde 100 olacağız ve çok daha iyi bir duruma geleceğiz" diyen Fildişi sahilli oyuncu kendi performansıyla ilgili ise şunları söyledi: Başarılı olmak için haftanın her günü çalışıyorum.
  1. 20.1.2020
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