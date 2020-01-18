Murillo’dan teklif itirafı

Sarı-kırmızılıların istediği Jeison Murillo, Celta Vigo ile yaptığı imza töreninde konuştu. 27 yaşındaki stoper Galatasaray'dan teklif aldığını doğrularken, "İspanya'ya dönme fikri daha doğru geldi" diye konuştu. Kolombiyalı yıldız Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, Valencia, Barcelona, Sampdoria formaları giymişti.