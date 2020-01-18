Murillo’dan teklif itirafı
Sarı-kırmızılıların istediği Jeison Murillo, Celta Vigo ile yaptığı imza töreninde konuştu.
Sarı-kırmızılıların istediği Jeison Murillo, Celta Vigo ile yaptığı imza töreninde konuştu. 27 yaşındaki stoper Galatasaray'dan teklif aldığını doğrularken, "İspanya'ya dönme fikri daha doğru geldi" diye konuştu. Kolombiyalı yıldız Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, Valencia, Barcelona, Sampdoria formaları giymişti.
- 18.1.2020
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Uğur Demirok çok iddialı
Toplam 1
Yorum
hasan Oyuncuların kazandıkları ücretlerin piyasası bütün kulüplerce düşürülür ve gereksiz yabancı oyuncu alınmazsa bu iş çözülür.
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Harun’a tam puan
Toplam 2
Yorum
rıdvan Harun Fenerbahçenin 1. kalecisi
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"Başarıya doyalım"
Toplam 1
Yorum
baksoy İnşallah bizde özledik o yılları ?
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