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18 Ocak 2020, Cumartesi
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Murillo’dan teklif itirafı

Murillo’dan teklif itirafı

Sarı-kırmızılıların istediği , ile yaptığı imza töreninde konuştu.

Sarı-kırmızılıların istediği , ile yaptığı imza töreninde konuştu. 27 yaşındaki stoper 'dan teklif aldığını doğrularken, "'ya dönme fikri daha doğru geldi" diye konuştu. Kolombiyalı yıldız Granada, Cadiz CF, Las Palmas, Inter, , , Sampdoria formaları giymişti.

  1. 18.1.2020
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